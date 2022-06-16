Новосибирск, 16 июня 2022, 14:45 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 643 пациента, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же 36 человек были выписаны с выздоровлением, скончался один пациент. В реанимации находятся 60 человек, на ИВЛ — 14 новосибирцев.
Всего в регионе зарегистрировано 259 416 случаев заражения коронавирусом, 252 974 пациента выздоровели, умерли 5680 человек.