Новосибирск, 16 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 643 пациента, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 58 новых носителей коронавируса. За это же 36 человек были выписаны с выздоровлением, скончался один пациент. В реанимации находятся 60 человек, на ИВЛ — 14 новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрировано 259 416 случаев заражения коронавирусом, 252 974 пациента выздоровели, умерли 5680 человек.