Красноярск, , 14:43 — REGNUM Опубликованы сведения о доходах мэра Красноярска Сергея Ерёмина за 2021 год.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин Пресс-служба администрации Красноярска

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Сергей Ерёмин за прошлый год заработал 3 614 998,58 рубля (3,6 млн рублей), что примерно на 300 тысяч больше, чем в 2020 году.

Ему принадлежат земельные участки площадью 1500 кв. м, 1800 кв. м, 1000 кв. м, 20 кв. м; два жилых дома (51,6 кв. м и 179,9 кв. м); гараж площадью 94,2 кв. м; гаражный бокс площадью 17,9 кв. м; баня площадью 26,2 кв. м; летняя кухня площадью 29,8 кв. м. Также у мэра есть легковой автомобиль Jeep Wrangler, Мотоцикл ИЖ 49К, мотовездеход, прицеп бортовой АЛК-7143.

Супруга Ерёмина за 2021 заработала 1 541 060,68 рубля (1,5 млн). Ей принадлежат квартира площадью 107,1 кв. м; место на подземной автопарковке; легковой автомобиль Audi Q7 и снегоход.

Напомним, в 2020 году супруга мэра отчиталась о доходах в размере 1,45 млн рублей.