Москва, 16 июня 2022, 14:42 — REGNUM Прикрываясь гуманитарной озабоченностью, западные страны грабят национальные богатства Украины так же, как делают это в Сирии. Об этом 16 июня заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев подчеркнул, что в результате таких безответственных действий США и их союзников угроза продовольственных кризисов может принять глобальный масштаб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мизинцев заявил, что власти Украины назначили оказавшихся на заводе «Азот» мирных жителей Северодонецка на роль мучеников по мариупольскому образцу.
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