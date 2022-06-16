Москва, , 14:42 — REGNUM Прикрываясь гуманитарной озабоченностью, западные страны грабят национальные богатства Украины так же, как делают это в Сирии. Об этом 16 июня заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«В настоящее время, цинично заявляя о гуманитарной поддержке, страны Запада как в Сирии, так и на Украине нагло и беззастенчиво стремятся вывезти, а фактически украсть, национальные богатства, в том числе и продовольствие, пренебрегая благополучием простых граждан», — сказал он на совместном заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России.

Мизинцев подчеркнул, что в результате таких безответственных действий США и их союзников угроза продовольственных кризисов может принять глобальный масштаб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мизинцев заявил, что власти Украины назначили оказавшихся на заводе «Азот» мирных жителей Северодонецка на роль мучеников по мариупольскому образцу.

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