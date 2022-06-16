Миасс, Челябинская область, , 14:41 — REGNUM В Миассе Челябинской области мужчина 1928 года рождения впустил в дом незнакомку и лишился более 745 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Женщина пришла к нему якобы для осмотра труб, представившись сотрудницей коммунальной организации. После её ухода гражданин обнаружил пропажу денег, хранившихся в шкатулке.

Под подозрение попала ранее не судимая дама 1988 года рождения, проживающая в Челябинске. При обыске у неё нашли более 500 тыс. рублей и вернули владельцу. А гражданке теперь предстоит отвечать за кражу. Пока она находится на свободен.