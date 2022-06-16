Миасс, Челябинская область, 16 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области мужчина 1928 года рождения впустил в дом незнакомку и лишился более 745 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Женщина пришла к нему якобы для осмотра труб, представившись сотрудницей коммунальной организации. После её ухода гражданин обнаружил пропажу денег, хранившихся в шкатулке.

Под подозрение попала ранее не судимая дама 1988 года рождения, проживающая в Челябинске. При обыске у неё нашли более 500 тыс. рублей и вернули владельцу. А гражданке теперь предстоит отвечать за кражу. Пока она находится на свободен.