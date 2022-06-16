Мадрид, , 14:41 — REGNUM Представители Службы охраны природы (находится в структуре Гражданской гвардии Испании) при поддержке автономного сообщества Мадрид закрыли нелегальную скотобойню, расположенную в муниципалитете Эль-Молар. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что скотобойня не имела документов по соответствующему санитарному контролю и продавала мясо в рестораны азиатской кухни в разных частях страны.

Обнаружить скотобойню удалось в процессе расследования случая вспышки птичьего гриппа, произошедшего в феврале 2022 года.