Москва, , 14:40 — REGNUM Российская валюта в середине июня продолжает торговаться очень крепко по отношению к доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Судя по таким действиям ЦБ РФ, как отмена обязательной продажи валютной выручки и разрешение экспортерам держать деньги на зарубежных счетах, а также высказываниям высших госчиновников, текущий курс рубля не отвечает интересам российской экономики — он не выгоден ни бюджету, ни компаниям-экспортерам.

Поэтому, скорее всего, можно будет увидеть новые действия российских регуляторов, направленные на стабилизацию курса и его некоторое ослабление.

Ближайшим из них станет появление нового бюджетного правила, в рамках которого Минфин (или какой-то другой орган) будет покупать валюту на сумму сверхдоходов, балансируя рекордные объемы продажи валюты от нефтегазовых экспортеров.

До конца июня курс доллара, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 57-63 руб., а курс евро — в районе 59-66 руб.

Но ближе к концу 2022 года валютные курсы будут выше текущих уровней: в районе 70-75 рублей по доллару и 72-78 рубей по евро», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что оптимальный курс для российской валюты — 70–80 рублей за доллар, сейчас рубль переукреплен.

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