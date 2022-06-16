Киев, 16 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович во время визита в Киев провел с мэром украинской столицы «эмоциональные переговоры». Об этом Абазович рассказал 16 июня на своей странице в «Твиттере».

Дритан Абазович

"Мэр КиеваВиталий Кличко: Это мой самый важный матч в карьере, и я должен победить. Эмоциональные переговоры с легендой бокса Виталием Кличко», — отметил Абазович после встречи.

Напомним, что Дритан Абазович вместе со своим албанским коллегой Эди Рамой 15 июня прибыл с визитом на Украину. Абазович и Рама ранее встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Абазович предлагал всем балканским лидерам поехать вместе в Киев, чтобы выразить поддержку Украине, но его приглашение принял лишь Эди Рама.