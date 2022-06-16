Лос-Анджелес, США, 16 июня 2022, 14:39 — REGNUM Поклонники американской модели Хлои Кардашьян беспокоятся за её здоровье. Об этом 16 июня пишет The Sun.

Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян
Toglenn

Во время разговора со своей сестрой Хлои Кардашьян призналась, что у неё обезвоживание на фоне стресса. «Я потеряла сознание на днях… Иногда мне кажется, что я не могу дышать и буквально задыхаюсь», — добавила она. Как отмечает издание, поклонники связывают обморок модели с резкой потерей веса.

ИА REGNUM напоминает, что причиной тревожности Хлои Кардашьян стали измены отца её ребёнка, баскетболиста Тристана Томпсона. Спортсмен начал встречаться со своим тренером Морали Николс, от которой у него в декабре 2021 года родился сын, до того, как расстался с моделью.

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