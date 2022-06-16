Лос-Анджелес, США, 16 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Поклонники американской модели Хлои Кардашьян беспокоятся за её здоровье. Об этом 16 июня пишет The Sun.

Toglenn Хлои Кардашьян

Во время разговора со своей сестрой Хлои Кардашьян призналась, что у неё обезвоживание на фоне стресса. «Я потеряла сознание на днях… Иногда мне кажется, что я не могу дышать и буквально задыхаюсь», — добавила она. Как отмечает издание, поклонники связывают обморок модели с резкой потерей веса.

ИА REGNUM напоминает, что причиной тревожности Хлои Кардашьян стали измены отца её ребёнка, баскетболиста Тристана Томпсона. Спортсмен начал встречаться со своим тренером Морали Николс, от которой у него в декабре 2021 года родился сын, до того, как расстался с моделью.