Сеул, 16 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Вопрос о возможности проведения встречи глав Южной Кореи и Японии на полях саммита стран НАТО, который состоится в июне в Мадриде, пока не решён. Об этом 15 июня заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, отвечая на вопросы журналистов.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Сообщается, что южнокорейского лидера попросили прокомментировать сообщения японских СМИ о том, что Сеул и Токио проводят консультации по поводу проведения саммита, склоняясь к тому, чтобы не проводить встречу.

Глава Южной Кореи подчеркнул, что пока не может дать конкретный ответ по данному вопросу.

Ранее японская газета «Sankei Shimbun» сообщила, что для проведения саммита не сложились подходящие условия.

В статье указывалось на то, что Сеул не представил конкретного плана разрешения споров вокруг компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации.

Также отмечалось, что южнокорейская сторона недавно провела исследовательские работы в районе островов Токто, расположенных в Японском море и на которые Токио постоянно выражает свои территориальные претензии.

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