Ясиноватая, ДНР, , 14:37 — REGNUM Вооруженные украинские формирования в течение 12 минут дважды обстреляли из артиллерии город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрелы Ясиноватой со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 13:58 и 14:10 (совпадает с мск) и в ходе них по городу было выпущено три и пять снарядов калибра 122 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО БМ-21 «Град».