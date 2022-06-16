Москва, 16 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Попытка нанести ракетный удар по Крымскому мосту закончится катастрофическими последствиями для Украины. Об этом 16 июня сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

National Nuclear Security Administration Ядерный взрыв

По его словам, Россия входе спецоперации применяет только часть имеющихся у неё широких возможностей. В качестве ответной меры на обстрел Крымского моста могут быть нанесены удары по гидротехническим сооружениям на пока ещё подконтрольной Украине территории, что приведет к катастрофическим последствиям для Киева.

«Мы в ответ можем предпринять такие меры, что вам мало не покажется. Ответный результат может быть непредсказуем по своим катастрофическим последствиям», — сказал Ходарёнок.