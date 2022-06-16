Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Правительству придётся постараться, чтобы быстро закрыть проблемы в отечественном автомобилестроении. Об этом 16 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Не хватает чипов, не хватает стеклоподъёмников, подушек безопасности, ABS и так далее. Для того, чтобы… автомобиль — это высокотехнологичный продукт, который состоит из целого ряда смежников. Высокой добавленной стоимости. Нельзя останавливать это производство. Поэтому нужно быстро сконцентрировать эти ресурсы: как государственные так и частные, — чтобы эти пробелы мы быстро закрыли», — заявил Силуанов.