Санкт-Петербург, 16 июня 2022, 14:35 — REGNUM Правительству придётся постараться, чтобы быстро закрыть проблемы в отечественном автомобилестроении. Об этом 16 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.
«Не хватает чипов, не хватает стеклоподъёмников, подушек безопасности, ABS и так далее. Для того, чтобы… автомобиль — это высокотехнологичный продукт, который состоит из целого ряда смежников. Высокой добавленной стоимости. Нельзя останавливать это производство. Поэтому нужно быстро сконцентрировать эти ресурсы: как государственные так и частные, — чтобы эти пробелы мы быстро закрыли», — заявил Силуанов.