Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Правительству придётся постараться, чтобы быстро закрыть проблемы в отечественном автомобилестроении. Об этом 16 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Не хватает чипов, не хватает стеклоподъёмников, подушек безопасности, ABS и так далее. Для того, чтобы… автомобиль — это высокотехнологичный продукт, который состоит из целого ряда смежников. Высокой добавленной стоимости. Нельзя останавливать это производство. Поэтому нужно быстро сконцентрировать эти ресурсы: как государственные так и частные, — чтобы эти пробелы мы быстро закрыли», — заявил Силуанов.