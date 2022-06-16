Москва, , 15:21 — REGNUM Современный мир меняет принцип обращения с отходами: безопасные экотехнопарки приходят на смену огромным мусорным полигонам. Однако образовавшиеся за много лет объекты накопленного вреда свалки отходов и брошенные промышленные объекты еще предстоит обезвредить. Ликвидировать вред окружающей среде и здоровью людей помогает национальный проект «Экология». В 2022 году он справляется с задачей опережающими темпами.

На промплощадке «Усольехимпрома» Правительство Иркутской области

Благодаря мероприятиям по ликвидации опасных объектов «Усольехимпрома» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области 1 июня отменён режим чрезвычайной ситуации. Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязнённых территорий в городе Усолье-Сибирском.

«Первый этап ликвидационных мероприятий на площадке завершён. Это и перезатаривание опасных ёмкостей, приведение в безопасное состояние скважин рассолопромысла, локализация вреда от нефтяной линзы и демонтаж цеха ртутного электролиза. По итогам 2021 года удалось выполнить поручения Президента по полному обезвреживанию и приведению объектов в безопасное состояние», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, — теперь предстоит расчистить территорию для дальнейшего строительства экотехнопарка и начала переработки опасных отходов. Первая очередь должна быть запущена уже к II кварталу 2023 года. Нужно нарастить темпы работы, в том числе с учётом санкционных вызовов, в части решения вопросов с поставкой оборудования будущего технопарка».

Усольский Химпром — один из сложнейших объектов, которые ликвидируются по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Промышленное предприятие, брошенное бывшим владельцем «на произвол судьбы» могло привести к настоящему экологическому бедствию. С 2020 года из-за угрозы разлива ртутьсодержащих материалов бывшего комбината в округе действовал режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня полностью ликвидированы 12 скважин с накопленными отходами, демонтирован цех ртутного электролиза — основной источник загрязнения территории ртутью. Локализирована нефтяная линза, а также устроены «нефтеловушки» для недопущения загрязнения реки Ангары нефтепродуктами. Работы по перезатариванию опасных отходов из 17 ёмкостей завершены досрочно.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что Росатом развернул очень серьезную работу по рекультивации и развитию территории, созданию новых современных производств.

«В этом смысле это пилотный проект, который в дальнейшем можно будет тиражировать по стране, там, где также есть необходимость проведения рекультивации. Мы видим темпы работ, и очень хорошо, что этот проект выполняет такая наукоемкая госкорпорация как Росатом.

В той части, где компании недостаточно информации по фундаментальной науке, Российская академия наук оказывает всестороннюю помощь. У РАН с Росатомом подписано Соглашение, в соответствии с которым РАН выполняет экспертизу проектов компании, чтобы определиться с лучшими, максимально эффективными решениями с учетом новейших научных подходов. В системе РАН есть много институтов, много профессионалов, которые в случае необходимости готовы помочь», — сказал Александр Сергеев.

На промплощадке «Усольехимпрома» уже начались работы по демонтажу зданий и сооружений, которые предусмотрены комплексным проектом рекультивации территории. В первую очередь будет демонтировано 204 здания и сооружения. Региону и исполнителям предстоит обеспечить рациональное использование строительных отходов и не допустить их попадание на полигоны ТКО.

Всего с 2019 года по нацпроекту «Экология» удалось ликвидировать 106 объектов, на которых накоплен вред окружающей среде, это позволило улучшить экологическую обстановку более чем для 7,5 млн граждан России.

Проведена рекультивация заброшенных полигонов в Московской области, жители которой давно ждали экологического оздоровления территории. Рекультивированы несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, Ставрополье, Омской, Рязанской, Тульской и других областях.

Исчезли объекты негативного влияния в Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике и Чечне. Инициативы национального проекта, направленные на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС), помогают в достижении целей стратегической инициативы государства «Генеральная уборка». Благодаря ей к 2024 году будут ликвидированы 79 затонувших судов и 500 заброшенных скважин, к 2030 полностью исчезнут свалки в границах городов, а негативное влияние ОНВОС на жизнь и здоровье людей будет полностью исключено.

Так, 1 июня в Златоусте Челябинской области объявили о ликвидации мазутохранилище. Мазутные капежи, оставшиеся от бывшего завода имени Ленина, располагались всего в 10 м от многоквартирного дома на улице 4-я Нижне-вокзальная. Толщина загрязненных мазутом грунтов достигала более 5 м. Мероприятия по его ликвидации начались весной прошлого года.

«Были выполнены серьезные работы по выемке замазученного грунта и его переработке, а также дальнейшему восстановлению земельного участка, где ранее находились мазутные капежи. Предположительно через месяц на обезвреженной почве должна вырасти зеленая трава», — сообщил заместитель министра экологии области Сергей Лавров.

Судьбу рекультивированной территории решат жители Челябинской области: администрация города принимает предложения жителей по использованию освободившейся площади для установки малых архитектурных форм, детского городка или спортивной площадки.

Восстанавливаются территории Республики Крым: там на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Судаке за период 2021—2022 гг. полностью завершены мероприятия по техническому этапу рекультивации.

На отработанный мусорный полигон свозили мусор с близлежащих курортов на протяжении 60 лет, за это время там накопилось более 410 тысяч кубометров ТКО. Рекультивация объекта началась в прошлом году: сейчас основная часть работ позади: сформировано тело и создана газодренажная система полигона, оборудованы локально-очистные сооружения и подготовлены резервуары для сбора ливневых стоков. Теперь специалистам предстоят работы по биологическому этапу рекультивации: посеву газонных трав, поливу и внесению удобрений.

Рекультивация отработанного полигона позволит улучшить качество жизни 16,5 тысяч человек, а также вернуть в народное хозяйство Республики Крым 11 га земель.

Ликвидация свалки в Гудермесе Чеченской Республики позволит улучшить экологическую обстановку для 55,8 тыс жителей региона. Несанкционированная свалка существовала более 10 лет. Благодаря федеральному проекту «Чистая страна» ее рекультивируют, это позволит местным жителям вновь дышать чистым воздухом. Сейчас вывезено более 80 тыс. куб. м свалочного грунта, работы по ликвидации завершаться до конца года.

«Ликвидация этой свалки даст высокий экологический эффект, так как прекратится выброс парниковых газов в атмосферу, загрязнение окружающей среды от разложения отходов, улучшится качество жизни более 55,8 тыс. человек и удастся восстановить и возвратить в хозяйственный оборот 5,6 га рекультивированных земель», — прокомментировал директор департамента государственного экологического контроля Минприроды региона Салман Занаев.

В Алтайском крае в соответствии с нацпроектом в 2022 году должны быть введены мощности по переработке отходов на 100 тысяч тонн.

«Мы рассчитываем с привлечением экспертов оценить сегодняшнюю ситуацию, выработать предложения для совершенствования системы обращения с отходами и достижения показателей Стратегии развития Алтайского края», — отметил председатель Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) Юрий Шамков.

Председатель комиссии ОПАК по вопросам экономики и предпринимательства Сергей Тастан представил дорожную карту по организации комплексной системы обращения с отходами на основе экономики замкнутого цикла, которую разработал совместно с экологами и экономистами.

Документ предполагает актуализацию существующей территориальной схемы размещения мест складирования отходов, создание сети экотехнопарков, экопунктов, оборудование контейнерных площадок для дуального раздельного сбора мусора и ряд других актуальных мероприятий.

«Необходимо также доработать краевой закон, касающийся обращения с отходами. Минимум до 50% отходов к 2030 году не должны попадать на полигон — должны перерабатываться. Если мы подойдем к проблеме системно, это позволит региону привлекать инвестиции, участвуя в ряде федеральных программ: «Устойчивое развитие сельских территорий» «Местная инициатива — Благоустройство», «Жильё и комфортная городская среда», «Комплексная система обращения с ТКО», «Охрана окружающей среды»». — пояснил общественник Сергей Тастан.

По его словам, системный подход, позволит сделать формирование тарифа на вывоз отходов прозрачным, легко просчитываемым. А в качестве примера успешно работающего экопункта он привел в пример ООО «Белун», которое несколько лет работает на территории барнаульского поселка Южный.

К 2024 году по федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология» будут ликвидированы 191 свалка в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС) площадью не менее 3,7 тыс га, которые были выявлены в результате мониторинга в 2019 году.

К июню 2022 года ликвидировано 40 свалок в границах городов, 66 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС). Улучшилось качество жизни 3,4 млн россиян в связи с ликвидацией свалок и 4,16 млн в связи с ликвидацией ОНВОС.

Благодаря стратегической инициативе «Генеральная уборка» к 2024 году будет завершена инвентаризация всех опасных объектов и оценено их влияние на здоровье населения, ликвидированы 79 затонувших кораблей и 500 заброшенных скважин. К 2030 году будут диквидированы все свалки в границах городов и полностью исключено негативное влияние ОНВОС на жизнь и здоровье людей.