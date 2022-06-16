Кемерово, 16 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв единогласно избран председателем Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение» (МАСС). Заседание совета МАСС прошло на полях XXV Петербургского международного экономического форума.

Администрация Кемеровской области Сергей Цивилёв

При этом Совет поддержал инициативу Цивилёва о координации работ во время подготовки к Международным спортивным играм «Дети Азии». Они пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года.

«На территории Сибири такое масштабное международное событие проводится впервые, — отметил Цивилёв. — Нам важно провести это мероприятие на высоком уровне. Поэтому, особую важность приобретает необходимость качественной и слаженной работы всех регионов Сибири и по подготовке сборной команды Сибирского федерального округа, и по организации соревнований, и по приему гостей».

Ожидается, что мероприятие посетят около 3 тысяч юных спортсменов и гостей из 20 стран ШОС и некоторых стран Европы.