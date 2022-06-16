Тунис, 16 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Тунисского общего профсоюза Нуреддин Таббуби объявил об успехах работников правительственных учреждений и госслужащих, участвовавших во «Всеобщей забастовке». Об этом 16 июня сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление Таббуби.

Pixabay.com Флаг Туниса

По его словам, в забастовке приняли участие более 96% государственных служащих, несмотря на попытки властей сорвать забастовку и надавить на её организаторов. Он также обвинил правительство в несоблюдении своих обязательств перед народом страны и призвал власти опубликовать в СМИ условия соглашения с МВФ о предоставлении Тунису кредитов.

«Правительство соблюдает свои обязательства перед иностранными кредиторами, но не перед народом. Мы подчеркиваем приверженность профсоюза правам рабочих. Наша забастовка прошла успешно, и власть, которая не учтёт требования рабочих — бесполезна», — заявил Таббуби.