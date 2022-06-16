Москва, , 14:31 — REGNUM Обычно серия повышения ставки ФРС США, более ускоренными темпами, приводила к оттоку капиталов с развивающихся рынков, обвалу курсов их валют и часто — к финансовым кризисам, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Особенность текущего момента для России — наш рынок вследствие санкций и ограничений движения капитала практически полностью изолирован от внешних финансовых шоков.

Однако влияние все равно может быть — если ужесточение денежно-кредитной политик ФРС в условиях и так ожидаемого замедления роста мировой экономики приведет к рецессии, то это снизит мировой спрос на сырье, в том числе – на товары российского сырьевого экспорта.

В это в свою очередь ухудшит поступления экспортной выручки и доходов бюджета», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 14–15 июня ФРС США впервые с 1994 года повысила процентную ставку по федеральным фондам сразу на 75 б. п. до 1,5-1,75%.

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