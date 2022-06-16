Нур-Султан, 16 июня 2022, 14:29 — REGNUM Казахский язык нуждается в «настоящей реформе». Об этом 16 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании национального курултая в Джезказгане.

Казахские буквы до перехода на латиницу
Казахские буквы до перехода на латиницу
(сс) Amway Kokshetau

«Я поручил Институту языкознания провести специальную работу по новой орфографии казахского языка. Только тогда можно будет говорить о переходе на латиницу», — сказал Токаев.

Он отметил, что в этом вопросе не нужно торопиться. По мнению президента, те надписи, которые начали делать в стране на латинице, искажают казахский язык.

«Откровенно говоря, это кажется неестественным и даже издевательством над казахским языком», — отметил глава государства.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в октябре 2017 года подписал указ о замене алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Планировалось это сделать поэтапно до 2025 года.

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