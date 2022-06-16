Нур-Султан, , 14:29 — REGNUM Казахский язык нуждается в «настоящей реформе». Об этом 16 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании национального курултая в Джезказгане.

Казахские буквы до перехода на латиницу (сс) Amway Kokshetau

«Я поручил Институту языкознания провести специальную работу по новой орфографии казахского языка. Только тогда можно будет говорить о переходе на латиницу», — сказал Токаев.

Он отметил, что в этом вопросе не нужно торопиться. По мнению президента, те надписи, которые начали делать в стране на латинице, искажают казахский язык.

«Откровенно говоря, это кажется неестественным и даже издевательством над казахским языком», — отметил глава государства.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в октябре 2017 года подписал указ о замене алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Планировалось это сделать поэтапно до 2025 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев выступил против ограничения прав граждан по национальному признаку