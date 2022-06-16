Зарандж, Афганистан, , 14:28 — REGNUM В афганской провинции Нимроз на западе страны местные источники сообщают, что за последнюю неделю из Ирана было депортировано более 6000 афганских беженцев. Об этом пишет газета «8 Собх».

Беженцы из Афганистана 8am. af/

Согласно информации, опубликованной департаментом по делам беженцев провинции Нимроз, за последнюю неделю из Ирана были принудительно депортированы 6 105 человек.

Поступают сообщения о том, что афганских беженцев собирают под предлогом выдачи вида на жительство, а затем отправляют на родину.