Зарандж, Афганистан, 16 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В афганской провинции Нимроз на западе страны местные источники сообщают, что за последнюю неделю из Ирана было депортировано более 6000 афганских беженцев. Об этом пишет газета «8 Собх».

8am. af/ Беженцы из Афганистана

Согласно информации, опубликованной департаментом по делам беженцев провинции Нимроз, за последнюю неделю из Ирана были принудительно депортированы 6 105 человек.

Поступают сообщения о том, что афганских беженцев собирают под предлогом выдачи вида на жительство, а затем отправляют на родину.