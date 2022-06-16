Ярославль, 16 июня 2022, 14:43 — REGNUM В Ярославле активисты Общероссийского народного фронта инициировали совещание с мэрией по вопросу регулирования поездок на электросамокатах в центре города. Об этом сообщает региональный штаб ОНФ.
Общественники вспомнили, что власти пытались решить вопрос и даже выпустили постановление, запрещающее кататься на электросамокатах на ряде центральных улиц, однако никакого развития эта история не получила. Как и обещание установить для индивидуальных транспортных средств парковки. 10 июня аукцион по этому устройству парковок не состоялся из-за жалобы в УФАС. Теперь активисты намерены обсудить с властями вопрос на совещании дата которого пока неизвестна.
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