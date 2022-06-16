Ярославль, , 14:43 — REGNUM В Ярославле активисты Общероссийского народного фронта инициировали совещание с мэрией по вопросу регулирования поездок на электросамокатах в центре города. Об этом сообщает региональный штаб ОНФ.

Самокат на набережной в Ярославле

«Почему центр Ярославля превратился в свалку брошенных самокатов? Каждое лето мы получаем обращения от ярославцев, возмущенных тем, что электросамокаты разбросаны по городу, как носки по квартире. Типичные места для парковки: поперек тротуаров, у пешеходных переходов и остановок, на газонах. Иногда самокаты оставляют прямо на проезжей части! Исторический центр так вообще стал похож на выставку достижений транспортного хозяйства. Самые яркие «стенды» мы запечатлели между Демидовским садом и Вечным огнем, на верхнем ярусе Стрелки, у здания правительства», — сообщили в ярославском ОНФ.

Общественники вспомнили, что власти пытались решить вопрос и даже выпустили постановление, запрещающее кататься на электросамокатах на ряде центральных улиц, однако никакого развития эта история не получила. Как и обещание установить для индивидуальных транспортных средств парковки. 10 июня аукцион по этому устройству парковок не состоялся из-за жалобы в УФАС. Теперь активисты намерены обсудить с властями вопрос на совещании дата которого пока неизвестна.

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