Чебоксары, , 14:26 — REGNUM В Чувашии планируют со второго полугодия повысить розничные цены на газ почти на 3%. Соответствующий проект постановления разработала госслужба по тарифам и конкурентной политики Чувашии, внеся его на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чувашские чиновники предлагают увеличить цены на газ для населения республики с 1 июля 2022 года.

В настоящее время розничная стоимость составляет 6,05 рубля за кубометр. Расходы предлагается увеличить на 18 копеек, до 6,23 рублей — таким образом, тариф на газ может возрасти в Чувашии на 2,98%.

Данный тариф касается использования газа для приготовления пищи и нагрев воды.

Обсуждение проекта постановления продлится по 20 июня.