Чебоксары, 16 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Чувашии планируют со второго полугодия повысить розничные цены на газ почти на 3%. Соответствующий проект постановления разработала госслужба по тарифам и конкурентной политики Чувашии, внеся его на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

Чувашские чиновники предлагают увеличить цены на газ для населения республики с 1 июля 2022 года.

В настоящее время розничная стоимость составляет 6,05 рубля за кубометр. Расходы предлагается увеличить на 18 копеек, до 6,23 рублей — таким образом, тариф на газ может возрасти в Чувашии на 2,98%.

Данный тариф касается использования газа для приготовления пищи и нагрев воды.

Обсуждение проекта постановления продлится по 20 июня.