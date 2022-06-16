Ярославль, 16 июня 2022, 14:25 — REGNUM Директором государственного театра имени Ф. Волкова в Ярославле будет Герман Громов. Об этом сообщает «Городской телеканал».
Громов выпускник театрального отделения Саратовской консерватории, однако заметных постов в театре ранее не занимал. Будущий директор занимался ресторанным бизнесом.
Кандидатуру Германа Громова предложил художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий директор переходит в МХТ имени Чехова.
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