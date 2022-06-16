Ярославль, , 14:25 — REGNUM Директором государственного театра имени Ф. Волкова в Ярославле будет Герман Громов. Об этом сообщает «Городской телеканал».

Театр им. Волкова

Громов выпускник театрального отделения Саратовской консерватории, однако заметных постов в театре ранее не занимал. Будущий директор занимался ресторанным бизнесом.

Кандидатуру Германа Громова предложил художественный руководитель театра Сергей Пускепалис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий директор переходит в МХТ имени Чехова.

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