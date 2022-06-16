Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM В России выявлен первый случай заражения вариантом штамма коронавируса «Омикрон» ВА.5. Об этом 16 июня рассказала на полях ПМЭФ-2022 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант «омикрон» на территории РФ — это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», — сказала она в интервью РИА Новости.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что в данный момент ведется подготовка к тому, что распространение этих вариантов штамма коронавируса «Омикрон» может оказаться немного более интенсивной, однако «накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявляемых новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растет.