Москва, , 14:24 — REGNUM Нынешний 2022 год для российских банков, вероятно, окажется очень сложным из-за санкций и спровоцированным ими экономическим кризисом в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прогнозы ввиду высокой экономической и рыночной неопределенности строить сложно, но, по предварительным оценкам, сектор может понести существенные убытки и потерять значительную часть капитала, что потребует его докапитализации.

Ранее ЦБ РФ уже рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды за 2021 год, с тем, чтобы направить большую прибыль прошлого года на поддержку капитала.

Рекомендация воздержаться от выплаты бонусов руководству в нынешние сложные времена также выглядит вполне логичной.

На рынке уже довольно давно сформировались ожидания, что на банковские дивиденды в ближайшие год-два рассчитывать не стоит. Поэтому считаю данную новость нейтральной для акций банков РФ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца 2022 года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и бонусов.

Читайте также: Набиуллина считает ситуацию в экономике России непростой