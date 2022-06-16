Белград, , 14:33 — REGNUM Если Сербия желает присоединиться к ЕС, она должна ввести санкции против России и признать независимость Косово. Об этом заявила депутат Европейского парламента Виола фон Крамон 16 июня.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

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«Это не вопрос «или-или». Мы знаем с какими трудностями Сербия сталкивается по поводу введения санкций против России. Президент Александр Вучич все объяснил, но несмотря на это, мы должны увидеть, что Сербия готова для начала столкнуться с антироссийскими санкциями и побороть зависимость от российских энергоносителей», — заявила фон Крамон изданию Nova.

Депутат Европейского парламента также отметила, что окончательное соглашение о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной должно подразумевать признание независимости Косово и Метохии со стороны Сербии.

«У косовской стороны тоже есть обязательства — применить решение суда о возврате имущества монастырю Дечани и подготовить план формирования Сообщества сербских муниципалитетов», — сказала фон Крамон.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в вопросе присоединения к антироссийским санкциям Сербия руководствуется собственными интересами.