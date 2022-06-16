Курган, , 14:24 — REGNUM В Курганской области за сутки на 16 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы пять человек, выписано по выздоровлении 85 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 17 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 16 июня выявлен 104 891 случай заражения коронавирусом, выздоровели 103 020 человек, скончались 1439 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).

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