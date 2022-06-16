Курган, 16 июня 2022, 14:24 — REGNUM В Курганской области за сутки на 16 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы пять человек, выписано по выздоровлении 85 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 17 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 16 июня выявлен 104 891 случай заражения коронавирусом, выздоровели 103 020 человек, скончались 1439 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).
Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки выписано по выздоровлении 70 ковид-пациентов