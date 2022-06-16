Курган, 16 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 16 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы пять человек, выписано по выздоровлении 85 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 17 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 16 июня выявлен 104 891 случай заражения коронавирусом, выздоровели 103 020 человек, скончались 1439 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).