* талибов — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 16 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Фронт свободы утверждает, что его силы атаковали позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Джебель-ус-Сирадж афганской провинции Парван.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Фронт направил в газету «8 Собх» информационный бюллетень, в котором сообщалось, что накануне, 15 июня, около 23:30 было совершено нападение на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в местности Гульбахар уезда Джебель-ус-Сирадж.

Согласно бюллетеню, в результате нападения трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, ещё пятеро получили ранения. При этом силы Фронта свободы в ходе атаки потерь не понесли.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали сообщение.