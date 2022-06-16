Волгоград, 16 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Самый крупный очаг произрастания дикорастущих наркосодержащих растений обнаружили оперативники в Советском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе регионального УМВД.

https://34.мвд. рф/ Дикорастущая конопля

Плантация наркосодержащего растения раскинулась на площади более тысячи квадратных метров. Полицейские уничтожили 950 кустов. Подобные рейды проводятся ежедневно.

Кроме того, очаги дикорастущих наркосодержащих растений выявлены в Камышинском, Дубовском, Новониколаевском, Среднеахтубинском и Иловлинском районах. Все они скошены и сожжены.