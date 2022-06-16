Лос-Анджелес, США, 16 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Аниматор Генндий Тартаковски («Самурай Джек») будет создавать новые проекты для студии Warner Bros. Animation и её родственной компании Cartoon Network Studios. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Кадр из м/с «Самурай Джек» Самурай Джек

Тартаковски уже подписал контракт со студией, в рамках которого он будет заниматься созданием и развитием проектов на основе как оригинальных идей, так и уже существующих франшиз. «Время, проведенное мной в Cartoon Network Studios с момента её основания, было самым продуктивным и творческим периодом моей карьеры. Теперь я продолжаю эти удивительные отношения, а также привлекаю Warner Bros. Animation — дом для всего, что вдохновило меня стать аниматором. Мне очень интересно увидеть, что жемы будем делать дальше!» — поделился своими впечатлениями Тартаковски.

Добавим, что в настоящее время аниматор работает над мультсериалом Unicorn: Warriors Eternal для HBO Max и Cartoon Network. Летом 2022 года также выходит второй сезон проекта Тартаковски под названием «Первобытный».