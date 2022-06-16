Саратов, , 14:21 — REGNUM В больницах Саратовской области продолжают сокращать число коек для пациентов с COVID-19. Об этом 16 июня заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Новая инфекционная больница в Саратовской области Saratov.gov.ru

Для приема больных COVID-19 по состоянию на 16 июня развернуто 404 койки, из них свободны 102.

«Мы продолжаем сокращать койки. Еще 50 из них будут возвращены на профильные задачи в ближайшее время», — уточнил глава облминздрава.

Иммунизацию против коронавирусной инфекции в регионе прошли на сегодняшний день 1 374 571 человек, в том числе 3396 подростков, добавил Костин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области по состоянию на 16 июня на COVID-19 обследовали 3 812 667 человек.

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