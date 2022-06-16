Москва, , 14:19 — REGNUM Повышение коридора ставок ФРС США 15 июня на 0,75 процентного пункта впервые за 28 лет говорит о том, что борьба с растущей инфляцией является сейчас для Федрезерва, без преувеличения, первоочередной задачей, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ведь за май годовая инфляция потребительских цен в США подскочила до 8,6%, хотя ещё несколько лет назад хронической проблемой для США была дефляция. А инфляция почти в 9% в год — это и для России высокий уровень.

Безусловно, основная причина такого роста инфляции в США — резкий рост цен на энергоносители, а также перебои в глобальных цепочках поставок сырья и товаров.

Теперь Федеральная резервная система пытается принять экстренные меры по борьбе с инфляцией, резко повысив процентные ставки, но монетарные меры во многом выглядят запоздавшими.

В ФРС намерены довести уровень процентных ставок в течение 2022–2023 годов до 3,5-3,75%, то есть примерно до уровня 2008 года, когда ФРС с помощью резкого повышения ставок до уровня в 3,5% помогла остановить развитие кризисных явлений как в экономике США, так и, в конечном счёте, в мировой экономике.

Но сегодня и кризис не похож на тот, что был в 2008 году, и меры по борьбе с инфляцией, соответственно, нужны не только монетарные. Обычно за повышением процентных ставок ФРС следует резкое укрепление доллара, особенно к валютам развивающихся стран, в том числе, и к российскому рублю.

Однако после обнародования решения ФРС по процентным ставкам доллар не сильно укрепился к мировым резервным валютам, а по отношению к рублю он продолжает падать, так как спрос на валюту в России остаётся невысоким.

Кроме того, в третьей декаде каждого месяца в России происходит налоговый период, который обычно оказывает поддержку укреплению рубля, так что пока о негативном влиянии доллара на российский рубль и экономику говорить рано.

Впрочем, ФРС уже объявила о планах дальнейшего повышения процентной ставки в июле, и, если укрепление доллара в ближайшее время сможет резко понизить цены на нефть, то рубль может оказаться под давлением, но это наиболее пессимистичный вариант развития событий.

Скорее всего, во второй половине июня доллар будет колебаться в рамках 55-60 рублей», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых.

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