Москва, 16 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Повышение коридора ставок ФРС США 15 июня на 0,75 процентного пункта впервые за 28 лет говорит о том, что борьба с растущей инфляцией является сейчас для Федрезерва, без преувеличения, первоочередной задачей, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Ведь за май годовая инфляция потребительских цен в США подскочила до 8,6%, хотя ещё несколько лет назад хронической проблемой для США была дефляция. А инфляция почти в 9% в год — это и для России высокий уровень.

Безусловно, основная причина такого роста инфляции в США — резкий рост цен на энергоносители, а также перебои в глобальных цепочках поставок сырья и товаров.

Теперь Федеральная резервная система пытается принять экстренные меры по борьбе с инфляцией, резко повысив процентные ставки, но монетарные меры во многом выглядят запоздавшими.

В ФРС намерены довести уровень процентных ставок в течение 2022–2023 годов до 3,5-3,75%, то есть примерно до уровня 2008 года, когда ФРС с помощью резкого повышения ставок до уровня в 3,5% помогла остановить развитие кризисных явлений как в экономике США, так и, в конечном счёте, в мировой экономике.

Но сегодня и кризис не похож на тот, что был в 2008 году, и меры по борьбе с инфляцией, соответственно, нужны не только монетарные. Обычно за повышением процентных ставок ФРС следует резкое укрепление доллара, особенно к валютам развивающихся стран, в том числе, и к российскому рублю.

Однако после обнародования решения ФРС по процентным ставкам доллар не сильно укрепился к мировым резервным валютам, а по отношению к рублю он продолжает падать, так как спрос на валюту в России остаётся невысоким.

Кроме того, в третьей декаде каждого месяца в России происходит налоговый период, который обычно оказывает поддержку укреплению рубля, так что пока о негативном влиянии доллара на российский рубль и экономику говорить рано.

Впрочем, ФРС уже объявила о планах дальнейшего повышения процентной ставки в июле, и, если укрепление доллара в ближайшее время сможет резко понизить цены на нефть, то рубль может оказаться под давлением, но это наиболее пессимистичный вариант развития событий.

Скорее всего, во второй половине июня доллар будет колебаться в рамках 55-60 рублей», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых.

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