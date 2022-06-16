Москва, , 14:18 — REGNUM Федерация бобслея России восстановлена в международных правах. Об этом 16 июня сообщила президент организации Елена Аникина.

Бобслей BigDaddy73

По словам Аникиной, апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) аннулировал принятое в марте решение исполкома организации о временном отстранении Федерации бобслея России.

«Мы очень рады этому решению апелляционного трибунала нашей международной федерации и продолжаем дальше заниматься развитием нашего вида спорта», — приводит слова Аникиной ТАСС.

Заседание апелляционного трибунала IBSF прошло 7 июня. На нём рассматривался иск Федерации бобслея России, которая оспорила приостановку своего членства в IBSF.

Напомним, 2 марта исполком IBSF временно приостановил членство Федерации бобслея России в организации. Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой IBSF.

Читайте ранее в этом сюжете: Апелляцию на отстранение российских бобслеистов рассмотрят 7 июня