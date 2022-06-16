Порт-о-Пренс, 16 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Экс-премьер Гаити Жак Лафонтан обратился за помощью к полиции, чтобы восстановить контроль над Дворцом правосудия в столице и начать расследование после нападения на здание. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити

Чиновник попросил предоставить ему эскорт, состоящий как минимум из двух бронированных машин, чтобы попасть в учреждение, которое 10 июня находится в руках вооруженных бандформирований.

«Посещение здания позволит не только забрать документы из кабинетов чиновников, но и начать расследование в отношении лиц, совершивших нападение на Дворец правосудия», — говорится в письме Лафонтана, распространенном в социальных сетях.

Лафонтан заверил, что намерен привлечь к ответственности виновных и выполнить свои обязательства, и объявил о временном переводе некоторых служб прокуратуры в Мировой суд на юге Порт-о-Пренса, чтобы обеспечить доступ к правосудию.

Рано утром 10 июня вооруженная группа силой выселила представителей судебной власти и завладела помещением. Бандформирования захватили по меньшей мере семь автомобилей, один человек был ранен во время захвата.

По словам очевидцев, с 13 июня оборудование, украденное из Дворца правосудия, продается неподалёку без вмешательства полиции.