Москва, , 14:25 — REGNUM Россия расширила перечень санкционных мер в отношении Австралии. В «чёрный список» попали силовики, бизнесмены и журналисты, всего 121 человек, сообщает 16 июня МИД России.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

В ведомстве отметили, что правительство Австралии расширяет антироссийские санкции. Число российских граждан — официальных лиц и членов их семей, представителей деловых кругов и СМИ, которых они затрагивают, растёт.

В ответ на это «в российский «стоп-лист» дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня», — пояснили в МИД.

Границы России для лиц из «чёрного списка» бессрочно закрыты. В «стоп-лист» попали, в частности, премьер-министр штата Южная Австралия Питер Малинаускас, журналист информагентства «Эй-Би-Си» Ребекка Эрмитадж, телеведущий телеканала «Скай ньюс» Эндрю Болт, главный редактор газеты «Дейли Телеграф» Бэн Инглиш, заместитель министра обороны Энтони Фрэйзер.

В МИД не исключили, что список будет пополняться, так как официальная Канберра отказываться от антироссийского курса не собирается.

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