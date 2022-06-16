Салехард, 16 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 16 июня за сутки госпитализировали двух человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Permkrai.ru Коронавирус

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 47 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО семь человек. Заразились коронавирусом восемь человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили двух человек с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 16 июня зарегистрировано 137 187 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 135 831 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).