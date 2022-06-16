Донецк, 16 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР из РСЗО БМ-21 «Град», сообщает 16 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:00 (совпадает с мск) — н. п. Курдюмовка — н. п. Горловка: выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее города Горловка и Ясиноватая, а также населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике подверглись артиллерийским обстрелам со стороны киевских боевиков.

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