Москва, , 14:13 — REGNUM Утверждение о том, что рубль сейчас переукреплен, ни на чем не основано, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Рубли wilhei

«Если исходить из паритета покупательной способности, то справедливый курс рубля к доллару — порядка 40-45 рублей за доллар. Просто наш экономический блок привык управлять развитием экономики за счет искусственно заниженного курса рубля.

Это действительно обеспечивало российской продукции на внутреннем и внешнем рынках, облегчало исполнение бюджета за счет экспортных доходов. Но это было в прежнем, доллароцентрическом мире.

Специально для поддержания заниженного курса рубля валюта скупалась в резервные фонды, где лежала под минимальные проценты. Теперь эти деньги заморожены. Нет никакого смысла в том, чтобы продолжать наращивать эти накопления.

Да, рентабельность у наших экспортеров и работающих в сегменте импортозамещения компаний снизится, но Запад и без того ограничивает доступ своих товаров на наш рынок.

В то же время рубль с реальным курсом будет более востребован в качестве валюты международной торговли. И российские компании смогут покупать необходимое им оборудование в не поддержавших санкции страны по более низкой цене в пересчете на рубли. Это ещё одна возможность для экономического роста», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, оптимальный курс для российской валюты — 70–80 рублей за доллар, сейчас рубль переукреплен, заявил вице-премьер России Андрей Белоусов.

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