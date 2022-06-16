Москва,
16 июня 2022, 14:13 — REGNUM Утверждение о том, что рубль сейчас переукреплен, ни на чем не основано, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
«Если исходить из паритета покупательной способности, то справедливый курс рубля к доллару — порядка 40-45 рублей за доллар. Просто наш экономический блок привык управлять развитием экономики за счет искусственно заниженного курса рубля.
Это действительно обеспечивало российской продукции на внутреннем и внешнем рынках, облегчало исполнение бюджета за счет экспортных доходов. Но это было в прежнем, доллароцентрическом мире.
Специально для поддержания заниженного курса рубля валюта скупалась в резервные фонды, где лежала под минимальные проценты. Теперь эти деньги заморожены. Нет никакого смысла в том, чтобы продолжать наращивать эти накопления.
Да, рентабельность у наших экспортеров и работающих в сегменте импортозамещения компаний снизится, но Запад и без того ограничивает доступ своих товаров на наш рынок.
В то же время рубль с реальным курсом будет более востребован в качестве валюты международной торговли. И российские компании смогут покупать необходимое им оборудование в не поддержавших санкции страны по более низкой цене в пересчете на рубли. Это ещё одна возможность для экономического роста», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, оптимальный курс для российской валюты — 70–80 рублей за доллар, сейчас рубль переукреплен, заявил вице-премьер России Андрей Белоусов.
Читайте также: Белоусов назвал оптимальный для России курс доллара