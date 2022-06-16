Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал новый контракт с полузащитником Олегом Шатовым. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба клуба.

Олег Шатов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Отмечается, что соглашение клуба с 31-летним полузащитником рассчитано до конца сезона 2022/23.

Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год и вернулся в команду в феврале 2022 года. В сезоне 2021/22 полузащитник провел за клуб 11 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Шатов выступал за «Рубин», «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В составе «Зенита» он трижды становился чемпионом России.