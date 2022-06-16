Лондон, 16 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе превысила отметку $1500 за тысячу кубометров. Это 16 июня следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно этим данным, стоимость июльского фьючерса на наиболее крупном в Европе хабе TTF в Нидерландах на данный момент превысила $1500 за тысячу кубометров и в пиках составляла $1519 за тысячу кубометров.

При этом в начале торгов цена газа в Европе составляла $1334 за тысячу кубометров и за это время она выросла на 16%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС не касается газа, и ограничения на его поставки не обсуждаются.