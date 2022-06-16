Саратов, , 14:10 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 16 июня провели 4 098 592 исследования на коронавирусную инфекцию. По информации регионального управления Роспотребнадзора, всего на COVID-19 обследовали 3 812 667 человек.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Тестирование населения Саратовской области на новую коронавирусную инфекцию осуществляется на базе 24 лабораторий, в том числе в 17 медорганизациях, подведомственных облминздраву.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 298 ковид-пациентов, на амбулаторном — 668.

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