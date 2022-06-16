Лондон, , 14:09 — REGNUM Фунт стерлингов снова упал против доллара, опустившись до минимума с начала года, в то время как Банк Англии готовится повысить процентные ставки уже в пятый раз за тот же период, сообщает 16 июня Financial Times.

Фунт Стерлингов

Фунт стерлингов торговался на 0,6% ниже — по $1,2103 — утром 16 июня в Лондоне. С начала года фунт опустился на 12% по сравнению со своим максимумом относительно доллара, которого достиг в январе.

За последние семь сессий фунт падал каждый день, за исключением 15 июня, когда он вырос на 1,5% по отношению к доллару. С начала июня фунт на 4% слабее американской валюты.

15 июня Федеральная резервная система США провела крупнейшее за почти 30 лет повышение ставки, доведя стоимость заимствований до целевого диапазона 1,50-1,75% в условиях самой высокой за последние сорок лет инфляции в США.

Банк Англии готов последовать этому примеру 16 июня, повысив ставку в пятый раз за несколько месяцев в попытке сдержать рост цен.

«Условия для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики никуда не делись, — заявили аналитики глобального инвестиционного банка RBC Capital Markets. — Мы по-прежнему считаем, что будет еще много несогласных, выступающих за более быстрые темпы повышения банковской ставки».

Большинство экономистов прогнозируют, что центральный банк Великобритании проголосует за повышение ставки на 0,25 процентного пункта.

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