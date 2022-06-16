Анкара, 16 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Статистический центр Турции сообщил, что в течение мая 2022 года афганские граждане приобрели в общей сложности 210 единиц жилья в этой стране. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дорога в Турции

По данным этой организации, в последний месяц весны больше всего жилых объектов приобрели граждане России, Ирана, Ирака, Германии, Украины, Казахстана и Афганистана.

Российские граждане в мае приобрели 1275 единиц жилья, что сделало их иностранным покупателем номер один в Турции. Иранцы купили 736 домов, иракцы — 617, граждане ФРГ — 247, украинские граждане — 241, казахи — 218 и афганцы — 210 жилых объектов. Однако, неясно, кто именно приобрёл недвижимость в Турции.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане в августе 2021 года большая волна афганских граждан покинула родину и нашла приют в разных странах мира. Афганские иммигранты, которые смогут купить недвижимость в Турции, получат шанс остаться в этой стране. Беженцам с меньшими финансовыми возможностями грозит депортация в Афганистан.

В последние недели Турция депортировала большое количество просителей убежища, въехавших в страну нелегально. С тех пор, как в январе Турция начала полёты в Афганистан, Анкара депортировала более 19 290 нелегальных афганских беженцев.

Накануне вступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабул президент Афганистана Ашраф Гани и его окружение первыми покинули страну.

В последние дни недвижимость, приобретённая чиновниками бывшего афганского правительства в различных странах мира, попала в заголовки газет. The Wall Street Journal 13 июня опубликовала статью, показывающую, что некоторые высокопоставленные чиновники бывшего правительства в последние годы потратили миллионы долларов на покупку дорогих домов за границей.

Согласно отчёту, некоторые чиновники, занимавшие важные посты во время правления Ашрафа Гани, теперь живут в особняках на побережье Калифорнии. Обзор документов, интервью и другой информации показывает, что ряд бывших чиновников и законодателей переехали в крупные европейские города, ОАЭ и Турцию.