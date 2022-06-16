Москва, , 14:09 — REGNUM Начавшийся в США цикл ужесточения монетарной политики будет иметь существенные последствия для всей мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мир слишком долго жил в системе дешевых денег — с 2010 года по 2016 ставка была на уровне 0,25%, потом, при Трампе ненадолго ставка выросла до 2%, но уже в 2020 году снова была опущена до минимального уровня.

При этом почти все это время ФРС дополнительно насыщала рынки деньгами, скупая облигации на свой баланс. Так что та инфляция, которую мы наблюдаем во всем мире сейчас, во многом обусловлена именно попытками американского регулятора стимулировать спрос.

Теперь же денежное предложение будет резко сокращаться — ставку планируют поднять выше 3,5%, бумаги с баланса будут распродаваться.

Это, с одной стороны, ударит по всем рынкам рисковых активов, где значительная часть обращающихся средств - заемные, но также грозит и сжатием потребительского спроса, ростом безработицы.

В каком-то смысле Россия сейчас оказалась относительно изолирована от этих угроз благодаря санкциям, введенным против нас, и ответным контрсанкциям.

Вывести деньги из российских активов иностранцы не смогут, вероятное сжатие спроса на сырье будет компенсироваться сокращением поставок.

Низкий внешний долг, который, к тому же, фактически заблокирован к погашению вместе с замораживанием российских резервов в западной финансовой системе позволяет не опасаться рисков, связанных с ростом ставки.

Конечно, общемировое сокращение спроса не обойдет нас стороной, но, возможно, вынудит контрагентов быть менее принципиальными в соблюдении запретов на поставки в Россию - в такие периоды любому покупателю рады», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФРС США повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до 1,5–1,75% годовых.

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